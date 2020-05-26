澳門賭王何鴻�鍪攀� 享壽98歲

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（法新社香港26日電） 家屬證實，澳門賭王何鴻�今天過世，享壽98歲。香港出生的何鴻�鮃皇紙�沒沒無聞、本屬葡萄牙殖民地的澳門轉為舉世聞名的賭城，堪稱傳奇。

有澳門賭場教父之稱的何鴻�齬燦�4個太太與至少17名兒女，他的巨富家產將如何分配給子女後代，向來佔據香港八卦小報版面。

家屬證實何鴻�黿裉煜攣繚�1時於醫院辭世。

中國大陸央視新聞也報導何鴻�霾∈諾南�息，報導形容他是「港澳知名愛國企業家」、第9屆至第11屆全國政協常委。

何鴻�鯰資奔沂老院眨�但其後家道中落，他轉赴澳門發展時，據說身上只有港幣10元，結果憑努力闖出一番事業，締造一代賭王傳奇。

1961年，葡萄牙政府在澳門發展博彩業，何鴻�鱟住時機，與商人霍英東、葉漢（時稱賭神）、葉德利等合作，競投取得澳門賭場專營權，創辦澳門旅遊娛樂有限公司，建成葡京大酒店，邁出賭王之路第一步。

上世紀90年代初，何鴻�鱸詘拿漚�立「皇宮賭場」等多個賭場，打造澳門賭業王國。之後他旗下的賭場每年的投注在港幣1300億元左右，相當於澳門本地生產總值（GDP）的6倍，每年上繳給政府的賭稅超過港幣40億元，佔澳門總財政收入的50%以上。

當時有30%左右的澳門人直接或間接受雇、受益於他的公司。何鴻�隹晌秸莆瞻拿諾木�濟命脈。

澳門自2002年開放賭權後，美資賭場等大舉進軍澳門，就連何鴻�讎�兒何超瓊及兒子何猷龍經營的美高梅金殿和新濠天地，也有美資和澳洲資金，外資勢力在澳門不斷膨脹。

據說，北京政府擔心何鴻�黽易宓惱�產風波一旦處理失當，過往由何鴻�穌瓶氐陌拿哦囊盜�頭澳門博彩股份有限公司，勢必首當其衝，導致澳門賭業失衡，勢力重新洗牌。

如果澳門賭業重新洗牌，最壞情況是美資壟斷，不僅影響澳門的經濟和民生，甚至會破壞澳門政局和諧穩定。

不過，2011年3月10日，何鴻�齜⒈砩�明，稱與家人達成共識，各成員簽訂了家族和解協定，具體內容並未公布，但爭產風波算是告一段落。2017年6月23日，信德集團公告，何鴻�黿�退任行政主席，由女兒何超瓊接掌這家市值超過百億的集團。

© 2020 AFP