疫情下厄瓜多撙節 民眾憂生計上街抗議

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（法新社厄瓜多基多25日電） 南美洲國家厄瓜多群眾今天不顧防疫措施，在全國多地示威，抗議總統莫雷諾（Lenin Moreno）為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機所採取的嚴苛經濟措施。

莫雷諾上周宣布刪減公共支出，措施包括關閉全球使領館，刪減外交員額，並關閉7家國營企業，以節省約40億美元。

他還宣布清算國有的譚姆航空公司（Tame Airlines）。過去5年，這家公司損失超過4億美元。

此外，公部門工時減少25%，薪資也跟着降低16%。

厄瓜多政府表示，疫情目前已造成至少80億美元經濟損失。莫雷諾昨天也說，國內有15萬人因疫情失業。

工會今天表示，和菁英階層比起來，勞工付出的代價不成比例。

厄瓜多最大工會「工人統一陣線」（FUT）領袖塔塔莫茲（Mecias Tatamuez）在首都基多遊行時說：「這波抗議是因為政府讓勞工失業，好讓富人不用掏錢買單。」

基多約有2000人揮舞旗幟和布條示威，吶喊反政府口號。

抗議群眾遵守防疫規定，戴着口罩，並保持社交距離。2019冠狀病毒疾病在擁有約1700萬人口的厄瓜多奪走至少3200條人命，以人均來看，是南美洲疫情最嚴重的國家。當局估計，另有超過2000人可能也死於新型冠狀病毒。

厄瓜多各地城市都有抗議，包括經濟大城瓜亞基爾（Guayaquil），這裡同時也是疫情重災區。一名工會領袖說：「冠狀病毒沒要我們的命，而政府會。」

早在疫情發生前，厄瓜多就因債台高築及對石油的依賴而處於經濟困境。國際貨幣基金（IMF）預測，厄瓜多今年經濟將衰退6.3%，是南美洲衰退幅度最大的國家。

© 2020 AFP