疫情高峰已過 蒲亭宣布6月24日紅場閱兵

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（法新社莫斯科26日電） 儘管俄羅斯的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例高居全球第3，俄羅斯總統蒲亭今天說，俄國疫情高峰已過，受疫情影響而延期的二戰勝利75周年紅場閱兵將於6月24日登場。

蒲亭（Vladimir Putin）告訴俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）：「根據專家的意見，疫情高峰可被視為已經過去了。」蒲亭並要求蕭依古開始準備慶祝擊敗納粹德國75周年閱兵。

蒲亭表示，紅場閱兵將於6月24日登場，當天是1945年傳奇性紅場勝利大遊行周年紀念日。

受疫情大流行影響，蒲亭先前於4月中旬被迫將原定5月9日舉行的盛大閱兵儀式延後。

蒲亭今天說，情勢趨穩，但仍強調下個月的年度紅場閱兵必須採取一切預防措施。

另一項通常會在5月9日登場的「不朽軍團遊行」，俄國各地民眾在這項活動中會舉着在二戰中死亡親屬的肖像。而蒲亭說，「不朽軍團遊行」將於7月26日登場。

俄國海軍基地當天也會舉辦傳統海軍閱兵。

勝利日閱兵延期對67歲的蒲亭來說是一個打擊，他原本希望廣邀世界領袖，一同觀看數以千計部隊在紅場上展現壯盛軍容。

© 2020 AFP