羥氯奎寧抗疫有疑慮 世衛暫停試驗

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社日內瓦25日電） 世界衛生組織（WHO）今天宣布暫停羥氯奎寧用於治療2019冠狀病毒疾病的臨床試驗。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在視訊記者會表示，醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）上周刊登一項研究結果，指羥氯奎寧（hydroxychloriquine）可能增加2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者死亡風險。

他說，這項聯合臨床試驗的行政團隊已暫停使用羥氯奎寧作為預防藥物。這項大規模的聯合試驗，有全球數百所醫院招募患者，測試數種可能的療法。

譚德塞表示，羥氯奎寧這部分的試驗暫停，其他部分則繼續，且數據安全監控小組將檢視相關安全資料。

羥氯奎寧通常用來治療關節炎，但美國總統川普等部分公眾人物卻力挺用它來治新型冠狀病毒，以致部分政府大量購買。

川普上周曾說，他正服用羥氯奎寧當預防措施，後來24日在辛克萊廣播集團（Sinclair Broadcasting）播出的訪問中說，他已完成服用療程。

他當時說：「（療程）結束了，剛結束，而且我還在這，我清楚地很，就是好端端地在這兒。」

巴西衛生部長上周也建議使用羥氯奎寧及抗瘧疾用的氯奎寧來治療COVID-19，包括輕症。

「刺胳針」刊登的研究檢視上百所醫院、約9萬6000名患者的病例，發現這兩種藥物都可能導致嚴重副作用，尤其是心律不整；且兩種藥物都未對住院患者起效。

不過譚德塞說，一般來說，這兩種藥物對自體免疫疾病患者及瘧疾患者來說仍安全。

© 2020 AFP