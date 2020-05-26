習近平打貪不手軟 涉貪起訴中國去年倍增

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（法新社北京26日電） 中國國家主席習近平打貪下重手，根據中國最高人民檢察院公布的報告，去年中國因貪腐而起訴的案件數幾乎倍增。

法新社報導，這份由最高人民檢察院呈交全國人民代表大會的年度報告指出，去年共有1萬8585人因涉貪遭起訴，比2018年增加90%。

16宗案件的涉案人是省級或部長級的中共幹部，包括被控收賄的前雲南省省委書記秦光榮。

而最近反貪行動鎖定的高層官員則包括中國船舶重工集團前董事長鬍問鳴，以及中國公安部前副部長孫力軍，兩人皆因「嚴重違紀違法」，分別在5月和4月遭到調查。

這份昨天下午經全國人大審議的報告指出，去年中共黨員涉案而移送檢方偵辦的案件數增加50%。

中國目前正在召開今年因疫情而延期的全國人民代表大會，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，會場實施更嚴格的出入管制，並且許多議程不開放媒體採訪。

另據最高人民法院昨天公布的工作報告指出，去年共審理2萬5000件涉及貪腐、瀆職與賄絡的案件，總計2萬9000人遭判刑。

截至目前為止，習近平推動的打貪已有超過百萬名中共幹部受懲處，成為習近平就任國家主席7年來的一大政績；但批評者指控，反貪向來針對習近平的政敵。（譯者：曹宇帆/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP