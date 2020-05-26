馬爾地夫關閉度假勝地 失業貧困移工憂染疫

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（法新社瑪萊26日電） 度假天堂馬爾地夫因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊關閉度假勝地，境內數萬貧窮外國移工除了生計困難外，擁擠的移工住所也恐成病毒散播溫床。

擁有孔雀藍海水與純凈沙灘的馬爾地夫，讓許多新婚夫婦趨之若鶩。然而自從馬爾地夫政府因疫情下令關閉所有渡假村後，大批外籍移工瞬間失業。

39歲的霍森（Zakir Hossain）來自孟加拉，他在首都瑪萊（Male）的1家餐廳工作，然而餐廳自3月以來關門至今，他也2個月沒領到薪水。

霍森說：「我們需要錢才能活下來、我們需要工作。」在疫情爆發前，霍森每個月薪資180美元，他都設法把其中約8成寄回去孟加拉給妻子和4個孩子。

馬爾地夫和新加坡一樣，極度仰賴外國勞力。而新加坡境內擁擠的移工宿舍也爆發大量感染案例。

首都瑪萊有15萬人口，其中約半數為來自孟加拉、印度、斯里蘭卡的移工，他們所居住的擁擠巷道成為疾病溫床。

霍森說：「我們都很擔心疫情，所有孟加拉人都住在很擁擠的環境。」

許多移工同住一間房、甚至在輪班期間輪流使用床鋪，霍森就和另外4名孟加拉人同住一室。

馬爾地夫34萬人口中近1400人感染2019冠狀病毒疾病，比例遠超過人口2200萬的鄰國斯里蘭卡。

有些專家警告，如果不採取行動，可能會新增數千人感染。官員表示，相較於本地社區，移民社區的疫情擴散速度高達3倍。

馬爾地夫政府已將3000名外籍勞工遷移到1座工業島上的臨時收容所。

馬爾地夫外交部長夏希德（Abdulla Shahid）24日表示，已遣返約1000名非法滯留的孟加拉人，印度也接回4000名失業的印度人。

但那些滯留的移工更加惴惴不安。

霍森說：「我聽說孟加拉工人如果死在這裡，他們不會把遺體運回去，直接葬在這裡。我好擔心萬一自己死了真不知會怎麼樣。」

© 2020 AFP