亞股漲多跌少 市場憂心美中關係惡化

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（法新社香港27日電） 在投資人了結獲利、美中緊張關係升高，以及全球各地逐步重啟經濟等因素影響下，亞洲股市今天漲多跌少，其中香港股市在街頭再現抗爭行動下，終場收黑。

香港警方對街頭抗爭民眾發射胡椒球彈驅離，投資人憂心這波抗爭恐演變成去年夏天反送中抗爭以來最嚴重的社會動蕩。

隨着多數國家新增感染病例和死亡人數減緩，各國政府開始重啟受疫情重創的經濟，帶動市場看好經濟將在下半年復蘇的樂觀心理，近幾周來，全球股市普遍呈現上揚走勢。

然而，在美國總統川普痛斥中國助長2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情全球大流行，加上北京推動制定「香港版國安法」，美中緊張關係升高，投資人對於風險資產鮮少新興趣。

中國官員22日宣布推動制定「香港版國安法」，不少人憂心這將為香港的國際金融中心地位敲響喪鐘，香港再度成為市場焦點。

川普似乎也同意這個看法，白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）在簡報會上表示，倘若中國接管香港，很難想像香港如何保住金融中心地位。華府已經警告，美國可能因此撤銷香港所享有的特殊貿易地位。

此外，香港立法會今天恢復「國旗歌條例」草案二讀辯論，引發示威者抗爭，令人憂心香港的前途。

香港恆生指數今天收跌0.36%；上海綜合股價指數收跌0.34%。

日股日經指數則收漲0.70%；韓國首爾股市收盤微漲0.07%；馬來西亞股市收漲1.04%；印尼股市收漲0.32%；澳洲雪梨股市收跌0.09%；紐西蘭股市收漲1.23%；新加坡股市收跌0.43%。

© 2020 AFP