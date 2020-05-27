佛州豪雨成災 邁阿密等地嚴重淹水

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（法新社邁阿密27日電） 佛羅里達州因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐而封鎖兩個月，解禁之際卻連下3天豪雨，使邁阿密和其他濱海城市嚴重淹水，佛州南部居民無法享受重新開放的餐廳和海灘。

佛羅里達州居民24日起即已接獲嚴重暴風雨、龍捲風和洪水暴發等警告，此時當地街道已成水鄉澤國，電力供應也斷斷續續。

社群媒體上分享着水淹到車窗的影像，還有些照片顯示，大家在邁阿密街頭畫橡皮艇，甚至將纜繩系在運動休旅車（SUV）上玩起衝浪。

邁阿密大學颶風暨氣候學專家麥克諾迪（Brian McNoldy）推文說：「這讓人大開眼界，我在這裡住了8年，沒見過一連3天降下那麼多雨。」

降雨破壞了陣亡將士紀念日（Memorial Day）的漫長周末假期，也使得邁阿密北方布羅瓦郡（Broward County）26日重新開放的餐廳和海灘無法聚集人漸。

這樣的天氣還讓今天計畫中的火箭發射作業面臨風險，載有2名太空人的這枚火箭將自佛州中部卡納維爾角（Cape Canaveral）甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）升空。（譯者：李晉緯/核稿：張佑之）

© 2020 AFP