川普笑他戴口罩 拜登反嗆川普：不折不扣的的蠢蛋

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（法新社華盛頓26日電） 美國前副總統、民主黨總統參選人拜登在陣亡將士紀念日這天，戴上黑色口罩向美國陣亡軍人獻花圈致敬，卻遭總統川普推文嘲弄，拜登今天回嗆川普，說他是個不折不扣的的蠢蛋。

在冠狀病毒疾病大流行之際，要不要在公開場合戴口罩，已成了美國黨派開戰的熱門話題。

3月來首度面對面受訪，拜登告訴美國有線電視新聞網（CNN），川普變得愈來愈難以捉摸。

拜登與川普昨天出席致敬陣亡將士相關紀念活動時，一個戴口罩一個卻不戴，凸顯疫情對美國社會帶來的反差。拜登在自家花園受訪時，也與記者保持安全社交距離。

川普轉推拜登戴口罩的照片，還附上一段奚落他的文字訊息。

拜登回嗆說：「他是個蠢蛋，不折不扣的的蠢蛋，才會那樣說話。」「全世界的頂尖醫生都說，在人群聚集處應該戴口罩。」

詢及戴口罩是否凸顯一個人的弱點或力量，拜登選擇了一種不同的說法。他說：「這展現出領導力。」「總統應該要領導，而不是做出蠢事，錯誤地擺出大男人氣概。」

就年齡而言，現年73歲的川普和77歲的拜登，都是感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的高危險群。

川普堅拒在公開場合戴上口罩，而許多沒戴口罩便聚集在示威場合，要求各州立即解封的美國人，都是川普的支持者。

拜登說，「這種大男人姿態」，已經「葬送了許多人的命」。

在這段訪問播出前，川普質疑拜登為何要在「好天氣的戶外」戴上口罩，和妻子待在家中卻不戴口罩。

川普在白宮說，所以我覺得，他在那樣的情況下戴口罩「很不尋常」。

拜登可望在11月代表民主黨角逐白宮大位，川普屢次嘲諷他年紀太大，還惹出不少失言風波。

拜登說，他不想與老愛與人針鋒相對的川普大打口水戰，但他毫不猶豫地指出，川普顯然對民調下滑感到焦慮。

拜登說：「他似乎變得愈來愈難以捉摸，他愈感覺自己落後於形勢，就愈古怪。」

拜登今天也將推特的大頭照，換成他戴口罩的照片。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP