拉美3國疫情無趨緩跡象 死亡激增趨勢恐持續至8月

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（法新社華盛頓26日電） 世界衛生組織（WHO）今天表示，巴西、秘魯和智利的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）傳播速度沒有趨緩的跡象，預估死亡激增趨勢將持續至8月。

世界衛生組織美洲地區辦公室「泛美衛生組織」（PAHO）負責人艾蒂恩（Carissa Etienne）說：「南美洲方面，巴西上周通報的新增病例為疫情爆發以來最高的一周數據，我們因此特別擔心。」

她在每周例行簡報中表示：「秘魯和智利也都通報高發病率，是這些國家疫情傳播速度仍在加快的跡象。」

截至25日為止，在全球500多萬起病例中，拉丁美洲累計約73萬例確診，逾3萬9500人病故，每日新增染疫人數超越歐洲和美國。

艾蒂恩表示，這個區域如今「無庸置疑」是疫情重災區。專家估計的染疫人數遠超過官方統計，因此她也呼籲各國防疫不能鬆懈。

她說：「對美洲大多數國家而言，現在不是鬆綁管制措施或縮減防疫策略的時候。」

艾蒂恩根據美國華盛頓大學健康計量評估研究中心（IHME）的模型預估，6月22日前，巴西每日新增死亡人數預料將達到約1020人的高峰。

巴西是僅次美國，全球疫情次重的國家，根據法新社統計，目前共有37萬4898人染疫、2萬3473人病故。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP