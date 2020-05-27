推特指川普推文沒根據 美總統回嗆干預大選

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（法新社華盛頓26日電） 社群網站推特（Twitter）今天將美國總統川普的兩則推文標註為「沒有根據」，並指川普錯誤陳述。川普隨後回擊：「推特正干預2020美國總統大選。」

川普今天稍早在沒有證據的情況下推文，指稱郵寄投票將導致作假與「選舉舞弊」。

推特公司在川普的推文下方附加一個寫着「取得關於郵寄投票的事實」的連結，使用者點擊連結，會看到一份通知，內容引述美國有線電視新聞網（CNN）、「華盛頓郵報」（Washington Post）等媒體的報導，指川普相關貼文內容「沒有根據」。

這份通知提醒：「川普錯誤宣稱郵寄投票將導致『選舉舞弊』。然而，事實查證人員說，並沒有證據顯示郵寄投票與選民作假有關係。」

法新社提到，一般認為，勸阻選民投票有利於川普當選連任的機會。

推特表示，川普這兩則推文違反了推特最近擴大實施的政策。

在推特公司負責網站完善業務的羅思（Yoel Roth）和負責全球公共政策的皮考斯（Nick Pickles）先前宣布新政策時表示：「在為公眾對話提供服務時，我們的目標是要讓（用戶）在推特平台上容易取得可信訊息，並約束可能有害與誤導的內容散布。」

川普在自己的推文被加上標註後回擊：「推特現在正干預2020年總統大選。推特徹底扼殺『言論自由』，而我身為美國總統，絕不允許此事發生！」（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP