日本防疫優先 遊樂園業者籲民眾搭雲霄飛車不尖叫

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（法新社東京27日電） 日本「緊急事態宣言」25日全面解除，但有日本遊樂園業者仍強調防疫重要性，呼籲民眾搭雲霄飛車不要尖叫，鬼屋的鬼出來嚇人時必須維持社交距離，民眾也不要跟超級英雄擊掌。

隨着日本的遊樂場逐漸重新開園，要如何在疫情的威脅下安全營運，一群遊樂園業者發布了聯合防疫準則。

防疫準則的建議提到，民眾將被要求隨時戴上口罩，並避免在雲霄飛車或其他遊樂設施上大叫；在鬼屋躲藏的鬼也必須跟入內探險的民眾維持安全距離。

包括裝扮成動物吉祥物和超級英雄在內的遊樂園員工，都不應該和年輕的粉絲們握手或擊掌，並保持適當距離。

超級英雄在跟邪惡勢力血戰到底的時候，也應該避免煽動觀眾支持，以免大家發出尖叫聲，讓可能成為病毒載體的飛沫懸浮在空中。

準則還建議，虛擬實境設施不能開放，除非特殊的眼鏡或護目鏡能進行完全消毒；攤販也被要求，不要拿出玩具或試吃品給小朋友。

遊樂園業者坦言：「這些準則不會將感染數降至零，但可以減少感染風險。」業者還允諾會持續研究降低病毒傳播風險的方法。

日本最知名的主題樂園「東京迪士尼樂園」及位於大阪的「日本環球影城」目前都還暫停營業，何時開園仍不得而知。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至台灣時間27日晚間8時左右，日本的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例累計超過1萬6000例，其中846人病故。（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP