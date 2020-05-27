歐盟公布7500億歐元振興方案 規模空前

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（法新社布魯塞爾27日電） 歐洲聯盟（EU）執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）今天為歐洲提出規模7500億歐元的疫情後振興方案，但必須說服對此抱存懷疑的其他成員國支持才能過關。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，讓歐盟陷入有史以來最嚴重經濟衰退，範德賴恩的提案將着手幫助受疫情重創的歐洲國家。

假使振興方案獲通過，將是歐盟有史以來規模最大的刺激方案，且可能藉由對歐洲境內塑膠業、碳排放、科技巨擘等課稅充當財源之一。

主管經濟事務歐盟執委簡提洛尼（Paolo Gentiloni）讚揚這項方案是「歐洲的突破」，可以應對前所未見危機。

義大利和西班牙是歐洲疫情重災區，且面臨沉重負債，無法獨力重振國內經濟，因而強力施壓歐盟推出強大振興方案。

如果歐盟成員國照單接受這項提案，義大利在未來3年將可獲得818億歐元直接援助，西班牙則將獲得773億歐元直接援助。

整體而言，歐盟將直接援助4050億歐元，其中288億歐元給德國以及387億歐元給法國。

此外，成員國還將獲得貸款，其中義大利將獲得900億歐元貸款，西班牙則為310億歐元。

歐盟官員告訴法新社，提供給成員國的貸款和直接援助總額略超過6500億歐元，而歐盟主導的紓困方案還可動支1000億歐元。

7500億歐元振興基金納入歐盟2021至2027年長期預算內，兩者都必須獲27個成員國無異議通過，並經歐洲議會議員批准。整個長期預算規模將高達1.85兆歐元。

© 2020 AFP