歐盟將公布兆元振興基金計畫

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（法新社布魯塞爾27日電） 歐洲聯盟（EU）執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）今天將公布規模約1兆歐元的歐洲振興基金，但她將得說服抱持懷疑論國家的支持。

蔓延全球的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情把歐盟拖進歷來最嚴重的衰退，範德賴恩的提案將用於幫助最受衝擊的國家。

這場疫情已造成歐洲至少17萬2000人病逝、經濟凍結，商店僅能慢慢恢復營業，而過去對旅遊和貿易開放大門的邊界，現在也實施嚴格的管制措施。

義大利和西班牙是歐洲疫情最受衝擊的受害者，巨債壓力仍讓他們喘不過氣，想重振分崩離析的經濟，又缺乏德國等國的火力。

歐盟執委會已贏得德國與法國的重要支持，法德同意以歐盟名義從市場貸出5000億歐元資金，着手修補問題。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）上周拋出震撼彈，同意局部改變柏林原本強烈反對歐盟成員聯名借款的立場。

但法德的計畫遭到「節儉四國（Frugal Four）」荷蘭、瑞典、奧地利和丹麥提案反制。歐盟北部成員國傳統上反對再給布魯塞爾更多現金，也不同意將現金轉給負債纍纍的南部國家。

歐盟北部國家強烈反對使用發放補助金的方式紓困，而偏好提供條件嚴厲且有外部監督的貸款，以減少本國納稅人的風險。

他們也指責歐盟南部成員國寅吃卯糧，任由債台高築，卻不決定改革財政。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP