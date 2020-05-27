紐約證交所等全球地標重新開放 拉美疫情仍嚴重

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（法新社紐約26日電） 從紐約證券交易所到約旦河西岸伯利恆馬槽廣場的耶誕教堂（Church of the Nativity）等世界知名地標，今天重新打開大門，但拉丁美洲染疫人數激增敲響新的警鐘。

在美國，向來是資本主義重要象徵的紐約證券交易所（New York Stock Exchange）交易大廳，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情關閉兩個月後，今天恢復場內交易，但交易員須戴上口罩以減低感染風險。

在巴勒斯坦，據信是耶穌出生地的耶誕教堂也重新開放。觀光部長馬雅（Rula Maaya）表示，教堂再度開啟大門「為全世界帶來希望，疫情終將結束」。

而一度是全球疫情重災區的義大利，也重新開放西元79年因維蘇威火山爆發遭火山灰掩埋的龐貝古城。不過由於義大利下個月才對外國旅客解除入境禁令，去年吸引400萬名遊客造訪的龐貝古城仍人潮稀落。

義大利正與其他歐洲聯盟國家磋商，協調各會員國於6月15日這天重新開放邊境。

梵蒂岡也鬆綁封鎖措施，天主教教宗方濟各31日將再度從窗口向聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）聚集的信徒發表演說。

新型冠狀病毒至今在全球奪走34.6萬條性命，迫使大多數國家凍結觀光業，痛失國家重要收入來源。

然而，世界衛生組織（WHO）美洲地區辦公室「泛美衛生組織」（PAHO）今天警告，南美洲疫情沒有趨緩的跡象。

全球550多萬起確診病例中，拉丁美洲占約73萬例，每日新增染疫人數超越歐洲和美國。

PAHO負責人艾蒂恩（Carissa Etienne）說：「南美洲方面，巴西上周通報的新增病例為疫情爆發以來最高的一周數據，我們因此特別擔心。」

她在每周例行簡報中表示：「秘魯和智利也都通報高發病率，是這些國家疫情傳播速度仍在加快的跡象。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP