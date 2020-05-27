美籍非裔男子遭警壓頸致死 引燃輿論怒火

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（法新社華盛頓26日電） 美國明尼蘇達州警方當街用膝蓋壓制一名上銬的非裔男子頸部，時間長達5分多鐘，男子最終斷氣，影片曝光後，警方對待非裔美國人的方式再度點燃怒火。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）昨天在明尼阿波利斯（Minneapolis）街頭上半身赤裸被壓制在地，一名員警以膝蓋壓住他的頸部，過程遭圍觀民眾錄下。

年約40多歲的佛洛伊德當時頻頻慘叫，苦苦哀求員警：「拜託，拜託。你膝蓋壓到我脖子，我不能呼吸…媽媽，媽媽。」

警方明明仍壓着他，卻要他「起身進車裡」，佛洛伊德表明自己會照做，只是被壓着他無法移動。接下來，佛洛伊德漸漸陷入沉默，一動也不動。

佛洛伊德隨後送醫急救，稍後宣告不治。

明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）對此表達震怒，開除4名涉案員警，民眾要涉案員警以謀殺罪起訴的呼聲也逐漸升高。

佛雷表示，影片內容看來，整起事件沒有一件事做對。

他說：「我們看到一名白人員警用膝蓋壓住一名非裔男性的頸部長達5分鐘。在美國，身為非裔不應該等同死罪。」

佛洛伊德家屬委任的民權律師克魯普（Ben Crump）透過聲明表示，警方當時是以偽造文書指控攔下佛洛伊德。

克魯普表示，偽造文書為非暴力罪嫌，警方抓人進行詢問卻濫用武力、過度執法，白白賠上一條性命。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）明尼阿波利斯地方姐妹台WCCO報導，目擊者麥克米蘭（Charles McMillan ）表示，佛洛伊德大可不用死，警察唯一要做的就是把膝蓋自他脖子移開。

事實是，從拍攝的影片中可聽到有路人試圖介入，有人告訴白人員警：「老兄，他現在又沒有拒捕…你現在阻擋他呼吸，這樣做對嗎？」

佛洛伊德之死，令人想起2014年紐約市男子賈納（Eric Garner）因販售私菸遭前來逮人的警察掐喉致死事件。賈納的死催生了後來全美「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP