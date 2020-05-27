里約州長遭控侵佔抗疫公款 警方搜索官邸

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（法新社裡約熱內盧26日電） 巴西警方調查一起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）野戰醫院興建基金遭侵佔的案件，今天突襲搜查里約熱內盧州州長偉澤官邸。

偉澤（Wilson Witzel）譴責這場搜查行動是總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府的「政治迫害」。

聯邦警察懷疑「有貪腐網絡…侵佔用以因應冠狀病毒引發之公衛緊急情況的公共基金」，另在里約熱內盧市（Rio de Janeiro）與聖保羅市（Sao Paulo）兩地搜查偉澤之前的住家和其他鎖定地點。

為了避免里約熱內盧州醫療系統崩潰，原本應該興建9座野戰醫院，但迄今僅3座完工。

偉澤否認有任何不當行為。右翼的偉澤原本是波索納洛的盟友，後來兩人失和，偉澤還突然成了波索納洛於2022年大選尋求連任的潛在對手。

偉澤屢屢與波索納洛起衝突，他說自己是因政治因素遭到鎖定。偉澤因應2019冠狀病毒疾病，下令實施居家禁足令，引發波索納洛不滿。

波索納洛向來淡化疫情威脅，他經常痛批各州州長的居家令政策，稱他們是無謂地傷害經濟。

偉澤在記者會上表示：「發生在我身上的事，也會發生在其他被視為敵人的州長身上。」

「我不會低頭…也不會停止對抗這種法西斯主義，這種在我們國家出現的新迫害獨裁。」

波索納洛則在總統府外發言時，掛着微笑，為這波突襲搜查行動向聯邦警察道賀。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP