伊朗14歲少女與男友私奔 遭父親榮譽處決

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社德黑蘭27日電） 伊朗一名14歲少女與年長15歲的男子私奔後，遭她的父親斬首處決，今天引發民眾群起憤慨，伊朗媒體譴責伊朗父權文化下的「制度化暴力行為」。

這起明顯為「榮譽處決」犯罪案，受到伊朗媒體廣泛報導，「埃布特卡報」（Ebtekar）刊在頭版，標題為「不安全的父親之家」。

伊朗媒體報導，艾希拉菲（Romina Ashrafi）是21日在伊朗北部吉蘭省（Gilan）塔拉斯（Talesh）的住家內，在睡夢中遭父親砍下頭顱處決。

媒體報導說，她的父親不讓她與比她年長15歲的男子結婚，艾希拉菲因此決定與情人私奔，但在她父親報警後，艾希拉菲回到家中。

伊朗媒體報導，在遭到有關當局逮捕後，艾希拉菲跟法官說，她擔心如果回到家中，會有生命危險。

不過，埃布特卡報寫道，讓民眾最憤慨的是，艾希拉菲的父親所受到的懲處可能不會很嚴重。

埃布特卡報指出，伊朗一般的「以眼還眼」報復性正義，不適用於殺害自己小孩的父親。

埃布特卡報寫道，因而他可能將面臨3到10年有期徒刑，且可能進一步減刑，並譴責伊朗「父權文化」下的「制度化暴力行為」。

推特上以波斯語標註艾希拉菲（#Romina_Ashrafi）的推文，都在宣洩對這起事件的憤怒，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）的辦公室說，羅哈尼今天在內閣會議「表達他的遺憾」，呼籲儘快通過數項反暴力法案。

伊朗主管女性與家庭事務的副總統艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar）在推特寫道，關於保護年輕人的法案，目前正在伊朗憲法監護委員會（Guardian Council）進行「最後階段」批准。

© 2020 AFP