冠狀病毒疫情持續延燒 全球至少35.5萬人不治

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（法新社巴黎28日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間28日11時（台灣晚間7時），2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球已奪走至少35萬5736條人命。

疫情自去年12月在中國爆發以來，迄今已蔓延196個國家和地區，全球累計確診總數至少570萬5890起，其中至少228萬300人被視為康復。

美國是全球疫情最嚴重國家，迄今累計確診169萬9933例，染疫病故人數達10萬442人，至少39萬1508人已被宣告痊癒。

英國累計死亡人數僅次於美國，迄今共26萬7240人確診，3萬7460人病故；接着依序為義大利，累計確診23萬1139起，病故人數3萬3072人；法國累計18萬2913人確診，2萬8596人死亡；西班牙累計23萬6769人確診，2萬7118人死亡。

中國（不包括香港、澳門）迄今共8萬2995人確診，4634人染疫病故，7萬8288人痊癒。

歐洲確診總數達208萬4764例，17萬5077人死亡；美國與加拿大累計確診178萬7452例，10萬7300人死亡；拉丁美洲與加勒比海累計確診84萬2826例，4萬5358人死亡。

亞洲累計確診48萬8379例，1萬5060人死亡；中東累計確診36萬9224例，9119人死亡；非洲累計確診12萬4736例，3690人死亡；大洋洲累計確診8517例，132人死亡。

© 2020 AFP