分析：川普似不會為港版國安法硬杠北京

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（法新社香港28日電） 美國認定香港不再擁有自治，若取消這個金融樞紐的特殊地位將影響深遠。華府想藉懲罰香港警告北京，但分析研判，中美較量不會無限升級，美國總統川普這步最終恐淪為象徵動作。

※ 何謂香港的特殊地位？

英國準備在1997年將香港主權轉移給中國時，「一國兩制」的協議成形，允許香港維持一定程度的自由與自治50年。

這些自由包括自由的市場經濟、司法獨立、言論自由以及地方立法機構。

基於此，包括美國在內的許多國家在法律中將香港視為獨立的貿易實體，有別於專制而且對經濟做出種種限制的中國大陸。

這樣的安排讓香港變成世界級的金融中心，與倫敦、紐約不相上下。

華府哈德遜研究所（Hudson Institute）美中關係專家史帕丁（Robert Spalding）表示，如果華盛頓採取強硬措施，恐將危及中國與自由市場所有金融連結。

他說，一旦這種連結消失，股市、債市、金融交易、環球銀行金融電信協會（SWIFT），都會遭到波及。

※ 下一步何去何從？

分析人士表示，目前球在川普手上。美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）說，川普有很多彈性可以伸縮。

他表示：「川普可以將香港的關稅待遇調整至和中國一樣，或者調整香港依美國出口管製法所受待遇，讓美國更難出口高科技（到香港）…或兩者都做。」

但古舉倫相信，川普比較可能會採取較為柔性的做法。「估計川普會採取一些大動作，向中國展示他是認真的，但不會改變適用於香港的所有美國法律。估計川普會有所節制，才能讓中國有回頭的機會。」

國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）指出，美方採取的措施將儘可能着重於使北京改變行為，但他承認北京不可能改變路線。

※ 這會是香港公司的末日嗎？

美國企業可能在美國這波對香港的經濟懲罰中受創，美國2018年對香港的貿易盈餘居所有貿易夥伴之冠，來到311億美元。但由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的爆發，美國川普政府對中國的態度變得更為強硬。

對北京來說，香港依然是一個具有重大經濟意義的城市，特別是對那些想取得外彙、與國際銀行和貿易公司接觸的中國企業而言。但香港的核心角色已不若以往，去年中國僅12%的出口流入或經過香港，遠低於1992年的45%。

英國倫敦大學亞非學院中國研究所所長曾銳生（Steve Tsang）說，美國的動作不太可能讓北京三思。「我認為中國國家主席習近平反而會變本加厲，施加報復。但雙方可能在比狠到某個程度時停下來，我懷疑中美雙方會在這個階段將壓力無限升級。」

© 2020 AFP