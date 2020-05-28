川普喊撤軍 美軍加速退出阿富汗

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（法新社喀布爾27日電） 美國總統川普再次要求五角大廈從阿富汗撤軍之際，美國國防部一名資深官員今天表示，美軍撤離阿富汗的進度大幅超前。

在美軍加速撤離之際，阿富汗長期戰爭的下一階段也引發疑問。阿富汗歷史性的3天停火，讓平民傷亡人數大幅下降之後，接下來的發展令人關切。

停火在26日晚間結束，阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）宣布停火是為了慶祝開齋節（Eid al-Fitr），這讓阿富汗人擔心停火是否會延續或是戰爭可能捲土重來。

警方說，在停火結束後，暴力程度仍然很低，但是阿富汗安全部隊在南部發動空襲，造成18名「好戰分子」死亡。

根據美國在2月與塔利班簽署的協議，五角大廈將在7月中之前把美軍人數從約1萬2000人減少到8600人，並在2021年5月前撤出所有美軍。

美國國防部一名資深官員說，美軍指揮官擔心2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，於是加速撤離美軍，目前在阿富汗的美軍人數已剩約8500人。

這名官員告訴法新社：「加速撤軍是為了預防2019冠狀病毒疾病。」他指出，任何有健康問題或超過一定年紀的人一律優先撤離。

川普26日對媒體說，阿富汗美軍的人數「已降至7000多人」。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP