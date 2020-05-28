推文標註事件漣漪擴大 川普揚言關掉社群平台

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓27日電） 美國總統川普的貼文被推特公司標註「沒有根據」，川普反嗆社群平台壓制保守派聲音，白宮官員今天表示，川普明天將簽署一道有關社群媒體的行政命令。

社群網站推特（Twitter）昨天將川普的兩則推文標註為「沒有根據」，並指川普錯誤陳述。川普隨後回擊：「推特正干預2020美國總統大選...徹底扼殺『言論自由』，而我身為美國總統，絕不允許此事發生！」

白宮幕僚告訴媒體記者說，總統明天將簽署一道有關社群媒體的行政命令，但未進一步詳述細節。

相關事件在美國引起廣泛討論，且漣漪正在擴大。

北卡羅來納州大學（University of North Carolina）資訊、科技與公眾生活中心教授暨研究學者克瑞斯（Daniel Kreiss）表示，推特在執行相關政策時做出「明智之舉」，只涉及與選舉有關的誤錯訊息，而不涉更廣泛的政治演講內容或其他主題。

他說：「我認為他們相當合理，將公司的價值觀及透明化政策讓大家知道。」

面對外界批評科技公司放任不管，讓假帳號與錯誤訊息在平台上流竄，推特近年來已加強政策行動。

推特的競爭對手臉書，昨天讓川普有關郵寄投票的貼文保留原文不動。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP