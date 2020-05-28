日產年度凈虧損1860億元 逾10年來首見

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（法新社東京28日電） 日產汽車公司（Nissan）今天公布財報，年度凈虧損62億美元（約新台幣1860億元），為逾10年來首見。日產正奮力對抗需求疲弱以及新型冠狀病毒疫情衝擊。

日產並公布至2023年度為止的新中期經營計畫，宣布全球產能將削減2成，降至540萬輛規模。日產也證實，將關閉巴塞隆納一家僱用3000人工廠，以及收掉一家印尼工廠。

日產指出，在截至今年3月底止的會計年度，日產凈虧損6712億日圓（約62億美元），相較之下前一會計年度獲3191億日圓凈利潤。

日產表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行對公司在各地區的生產、銷售及其他商業活動構成「重大衝擊」。

日產財報比原先預估糟，且適逢整個汽車產業面臨生存危機之際，因為疫情全球大流行迫使人們居家防疫。

年度凈虧損也是日產面臨的最新一起打擊。日產在前董事長戈恩（Carlos Ghosn）被捕後，致力處理這起事件的衝擊。戈恩已棄保逃離日本，目前是國際逃犯。

日產本原已面臨一系列既有問題，包括需求疲軟、戈恩被捕醜聞以及與盟友雷諾（Renault）和三菱汽車（Mitsubishi Motors）間的緊張關係等。

東京研究顧問公司TIW汽車業分析師高田悟（Satoru Takada）指出：「日產正面臨極其嚴峻經商環境。日產本來已為復蘇苦苦掙紮，如今又因冠狀病毒疫情受到衝擊。」

© 2020 AFP