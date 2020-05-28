梅克爾：歐盟應在新冠疫情危機扮演全球性角色

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社柏林27日電） 儘管歐洲各國對中國政府的抱怨愈來愈多，德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天仍強調，維持與中國的合作對歐盟而言具有「重大戰略利益」。

梅克爾還表示，歐盟應在新型冠狀病毒危機里承擔更多全球責任，特別是當前與美國關係處於「艱困」的時刻。

梅克爾在視訊演說中闡述德國接下歐盟輪值主席後的優先要務，她表示，疫情大流行帶來的經濟與社會劇變，已讓整個世界天翻地覆。

她說，「當然，我也體認到與美國的合作已變得比我們所想的困難」，並點出歐盟與美國總統川普政府在貿易、氣候變遷與世界衛生組織（WHO）等議題上的歧異。

德國將從7月1日開始擔任為期6個月的歐盟輪值主席國，梅克爾認為由27個成員組成的歐盟與中國之間的關係將成為重中之重。

梅克爾在柏林的智庫「康拉德阿德諾爾基金會」（Konrad-Adenauer-Stiftung）發表視訊演講時說：「我們歐洲人有必要承認中國在現行國際架構里爭取領導地位的決心。」阿德諾爾基金會有德國基督教民主黨（CDU）背景，即梅克爾所屬政黨。

雖然歐洲各國對中國的獨斷側目而視，尤其中國推動制定香港版國安法，梅克爾仍表示她將致力於與北京保持「重要、具建設性」的對話，並重申她的目標是與中國達成投資協定，並在應對氣候變遷和全球衛生挑戰方面找到共識。

© 2020 AFP