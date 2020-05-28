疫情考量 俄羅斯延後兩大國際峰會

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（法新社莫斯科27日電） 俄羅斯今天宣布，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，原訂7月在聖彼得堡舉行的金磚五國（BRICS）和上海合作組織（SCO）峰會被迫延期。

根據克里姆林宮（Kremlin）聲明內容，負責承辦的官員「決定延後舉行」這兩場原訂7月21日到23日在俄羅斯第2大城聖彼得堡（Saint Petersburg）舉行的活動。

聲明還說，做出這項決定是「考量到全球新型冠狀病毒疫情大流行，以及相關的臨時限制措施」。

這兩場峰會原本將讓金磚五國國家領袖齊聚一堂，金磚五國包括新興經濟體巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。

金磚五國上一場峰會去年11月在巴西舉行，當時全球尚未爆發疫情。

上海合作組織各國領袖原本也將齊聚一堂，包括俄羅斯、中國、印度、巴基斯坦和多個中亞國家。

克里姆林宮表示，新的會議日期將依據參與峰會各國以及全球疫情來決定。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）本周表示，國內疫情高峰已過，今天的官方數據顯示，主動篩檢病例數已經連續2天下滑。

俄羅斯迄今共有37萬680人感染，是全球第3大疫情重災區，僅次於美國和巴西。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP