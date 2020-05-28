疫情衝擊 英國易捷航空裁員3成約4500人

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（法新社倫敦28日電） 英國廉價航空易捷航空公司今天說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重創需求，並讓全球航空旅遊陷入困境，公司將裁員4500人，幾乎是1/3員工。

易捷航空（EasyJet）執行長隆格蘭（Johan Lundgren）發表聲明說：「我們計畫減少機隊規模，優化網路和基地。我們希望將全公司員工減少30%，我們將繼續削減各個層面的成本和非關鍵支出。」

易捷航空發言人告訴法新社，裁員將衝擊這家航空公司1.5萬員工中的4500人。未來幾天將開始協商過程。

疫情爆發重創全球航空業，在封城措施下航空旅行需求消失，全球旅客人數大幅下滑。

易捷航空的競爭對手英國航空公司（British Airways）、瑞恩航空（Ryanair）、維珍航空（Virgin Atlantic）都已經裁員降低成本。

隆格蘭表示：「我們意識到現在是非常困難的時刻，我們必須考慮衝擊員工的非常困難決定，但是就長期而言我們希望儘可能多保護就業機會。」

易捷航空在3月底停飛所有機隊，最近開始計畫在6月中恢復飛行有限的航班。

隆格蘭又說：「雖然我們會在6月15日重啟飛行，我們預計需求將緩慢增長，大概3年時間才會回到2019年的水準。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP