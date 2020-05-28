維吾爾人權和香港議題也成美中角力戰場

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（法新社北京28日電） 美國和中國長期針鋒相對，雙方關係不睦已不是新聞，但兩國如今在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情應對、華為、香港和維吾爾人權等這麼多個關鍵議題上彼此對立，實為罕見。

除了爭執已久的台灣和南海議題，美中角力目前還有以下幾個主要戰場：

●2019冠狀病毒疾病

美國總統川普曾指控北京在疫情上未透明公開，中國則憤而否認，並稱這些指控將中美關係推向「新冷戰」邊緣。

此外，川普和美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）一再稱2019冠狀病毒為「中國病毒」或「武漢病毒」，並主張這種病毒是從中國實驗室外泄，惹怒北京當局。

●貿易

川普不滿中國對美貿易擁有「不公平優勢」，還指控北京未能杜絕智慧財產盜竊行為。他於2018年初發動貿易戰，並對中國貨開徵高額關稅，最終導致美中雙邊貿易損失數千億美元。

儘管美中今年1月簽署「第一階段」貿易協議，兩國仍尚未徹底化解貿易衝突。

●華為

華府指控中國電信巨擘華為竊取美國貿易機密，並稱北京可能利用華為設備監視全球電信網路，但華為反駁這些指控。美國已採取多項行動，包含對華為實施制裁，目標在國際上孤立華為。

華府也尋求以美國逮捕令，將華為財務長孟晚舟從加拿大引渡到美國受審。

●香港

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天向美國國會認證香港不再擁有高度自治，因此不足以享有美國法律下特殊待遇。中國全國人民代表大會今天仍通過「港版國安法」立法授權。

北京當局表示，有必要採取行動，保障香港法治和秩序，並防止外國介入干預。但多數香港人和若干西方國家政府，都將此舉視為踐踏港人自由。華府也誓言要為此懲罰北京。

●維吾爾族

川普政府批評中國在新疆地區監禁超過100萬名維吾爾族穆斯林及其他少數民族。維吾爾族維權人士及目擊者表示，中國企圖藉由打壓伊斯蘭信仰，強行同化維吾爾人。但北京當局堅稱，他們只是提供職業訓練，以根除極端主義。

美國國會昨天通過法案，授權制裁負責監禁維吾爾人的中國官員，藉此進一步對北京施壓。

© 2020 AFP