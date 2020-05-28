羅氏吉立亞合作新冠病毒混合療法 6月開始試驗

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（法新社蘇黎世28日電） 瑞士羅氏大藥廠今天宣布，6月初會開始臨床試驗將旗下關節炎藥品「安挺樂」和吉立亞公司的抗病毒藥品「瑞德西韋」混合使用，以確定能否有效治療2019冠狀病毒疾病重症患者。

羅氏大藥廠（Roche）發布聲明說，他們和美國吉立亞醫藥公司（Gilead）合作第3階段全球臨床試驗，將商品名為安挺樂（Actemrac）的類風濕性關節炎藥「托珠單抗」（tocilizumab）和瑞德西韋（remdesivir）混合使用，試驗對象是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）住院重症患者，以評估這種雞尾酒療法的安全性和效力。

羅氏表示，美國、加拿大和歐洲共有450名患者將參與試驗，隨機採用上述療法或安慰劑加以治療，以比較效果差異。

根據上周發布的一份美國大規模研究，原本研發用來治療伊波拉（Ebola）的瑞德西韋有助治療2019冠狀病毒疾病重症患者。而法國正在進行的試驗也顯示，用托珠單抗來治療2019冠狀病毒疾病重症患者，可能有助防止出現細胞激素風暴（cytokine storm），以免免疫系統失控。

但羅氏指出，有跡象顯示，將這兩種藥物混合使用可能產生更佳療效。羅氏醫學長暨全球產品研發部主任加拉威（Levi Garraway）在聲明中表示：「我們相信，將抗病毒藥物和免疫調節劑混合使用，可能是治療重症患者的有效方法。」試驗最後結果預計在數個月內出爐。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP