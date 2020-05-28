美眾院首度落實代理遠距投票 表決新疆人權法案

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（法新社華盛頓27日電） 美國聯邦眾議院今天首度進行代理遠距投票，在冠狀病毒疾病大流行期間委託其他在場議員投票，然而在防疫之際實施的這項爭議性程序，仍不斷受到國會共和黨人批評。

眾院以413票贊成、1票反對，通過「2020年維吾爾人權政策法案」（Uyghur Human Rights Policy Act of 2020），其中約有70名民主黨籍聯邦眾議員透過代理遠距投票。

眾院開放代理投票，打破200多年來的國會規定，聯邦參議院尚未批准這類舉措。

眾院本月通過的這項新規，僅在冠狀病毒危機期間有效。

民主黨議員主張，在公共衛生緊急狀態期間，要求議員親自與會，導致議員須在華府和自己選區所在的州之間奔波，恐會提高國會同僚、職員和一般大眾染疫風險。

共和黨議員則認為，此舉違憲奪權，恐使一小部分議員得以控制國會的立法行動。

在435席的眾議院，每個代理人最多可替10位議員投票。

共和黨議員已於昨天提起訴訟，尋求停止代理投票。

加州民主黨籍聯邦眾議員洛福格林（Zoe Lofgren）是第一位遠距投票的議員。她的代理人、賓州民主黨聯邦眾議員鮑以爾（Brendan Boyle）靠近麥克風說，根據新規，「我要對眾議院說，洛福格林小姐將投下『贊成票』」。

若干美國國會議員染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後康復。在表決期間，參眾兩院許多議員都戴上口罩，並遵守嚴格的社交安全距離指南。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP