美警暴力害死非裔男子 憤怒群眾連兩晚示威

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（法新社明尼阿波利斯27日電） 美國非裔男子佛洛伊德25日在明尼蘇達州的明尼阿波利斯市被4名白人警察攔下並上銬，他當時趴在地上，並無武裝，一名警察卻用膝蓋壓制他的後頸，佛洛伊德最終斷氣，引發群眾憤怒抗議。

46歲的佛洛伊德（George Floyd）疑似使用20美元假鈔在便利商店買東西，遭到警察攔下。

明尼阿波利斯（Minneapolis）示威群眾今天連續第2晚上街抗議，警方在夜幕降下時，於第3轄區周圍組成人牆。被控害死佛洛伊德的警察原本在這個轄區工作，事發後，涉案的4名警察已於26日遭到革職。

隨着抗議群眾愈來愈多，警察開始把人群往後推。警方昨天也向數千名憤怒的抗議群眾發射橡膠彈和催淚瓦斯。

群眾的怒火其來有自，佛洛伊德被警察壓制的過程全被一名路人用手機錄影下來，公諸於眾。

此案被視為美國警察針對非裔美國人的最新一起暴力事件，早在2014年，紐約市男子賈納（Eric Garner）因販售私菸遭警察掐喉致死，就引爆了「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動。

由於此案可能涉及侵害民權的聯邦重罪，檢方表示，已要求聯邦調查局（FBI）協助調查。

佛洛伊德的姊妹碧姬（Bridgett Floyd）接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時說：「我希望那些警察會以謀殺罪名被起訴，因為他們所作所為就是謀殺。」

幾乎確定代表民主黨競選總統的前副總統拜登（Joe Biden）說，這不是單一事件，而是「美國根深柢固的不公不義系統性循環的一部分」。

© 2020 AFP