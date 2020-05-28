針對伊朗核協議簽署國 美將結束制裁豁免

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（法新社華盛頓27日電） 美國今天指出，將結束對仍留在伊朗核協議中國家的制裁豁免，讓這項協議進一步走向崩解邊緣。

法新社報導，伊朗施壓美國撤銷2015年伊朗核協議訴求的制裁，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，他是在對伊朗採取的「邊緣政策」做出回應。

蓬佩奧聲明指出：「這些讓局勢惡化的行動令人不能接受，我無法證實延續豁免是合理之舉。」

路透社報導，美國國務院的伊朗政策特別代表胡克（Brian Hook）告訴記者：「在我們施壓之下，伊朗領導人面臨一個抉擇：要不跟我們談判，要不面臨經濟崩潰。」

美國總統川普退出由前總統歐巴馬議定的核協議，在這項協議約束下，伊朗已大大地減少核子活動。

然而，在今天以前，川普政府仍對留在伊朗境內履行核協議的企業給予豁免，主要是俄羅斯企業。

值得注意的是，美國將會撤銷允許改建阿拉克（Arak）重水反應爐以及出口用過和報廢研究反應爐燃料的豁免。阿拉克重水反應爐改造後，可防止伊朗將鈽使用於軍事用途。官員說，這些豁免將在7月27日到期。

蓬佩奧指出，美國將對涉及這些計畫案的企業發出最後60天豁免，以讓他們結束作業。

然而，美國沒有阻撓國際支持伊朗的布什爾（Bushehr）核電廠。布什爾是伊朗唯一一座核電廠，燃料一直都是由俄羅斯提供。

蓬佩奧說，美國將給予布什爾核電廠90天豁免，「以確保作業活動安全」，但保留任意修改的權利。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP