韓央行降息1碼至歷史低點 估韓國今年經濟萎縮

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（法新社首爾28日電） 韓國央行韓國銀行（BOK）今天將基準利率調降至歷史新低點，並預期受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，韓國今年將遭逢1990年代以來首見全年經濟萎縮。

韓國銀行今天將基準利率下調25個基點至0.5%。這是韓銀繼3月意外降息2碼後，3個月內第2度降息。

韓國銀行今天還發布經濟展望報告，將韓國今年經濟成長率預估從2月的2.1%大砍至負0.2%。這是韓國央行自全球金融危機後2009年7月以來，首次下調韓國經濟成長率預測。

韓國銀行發布聲明表示，在疫情影響下，「國內經濟成長已顯着放緩」，預期未來成長將遲滯且難以預測。韓國央行也指出，國內就業市場已惡化，許多服務業勞工失業，韓國對外出口也銳減。

韓國經濟高度倚賴外貿，今年第1季經濟表現受疫情衝擊來到10多年來低點，國內生產毛額（GDP）年減1.4%，是2008年第4季全球金融危機以來最大降幅。

國際貨幣基金（IMF）先前預測，今年全球經濟將萎縮3%，「經歷經濟大蕭條以來最嚴重衰退」。IMF當時還預估，韓國今年經濟將萎縮1.2%。（譯者：廖禹揚/核稿：張正芊）

© 2020 AFP