全球COVID-19疫情逾582萬例確診 超過36萬人不治

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（法新社巴黎29日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間29日11時，全球至少36萬419人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾582萬6680例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有237萬400人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現癥狀或嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計10萬1621人病故，累計確診數達172萬1926例，至少39萬9991人康復。

英國的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計3萬7837人病故，確診達26萬9127例。

其他疫情重災區還包括義大利（3萬3142死，23萬1732例確診）、法國（2萬8662死，18萬6238例確診）、西班牙（2萬7119死，23萬7906例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬2995例確診。

從區域來看，歐洲累計確診210萬6715例，17萬6117死；美國和加拿大累計確診181萬438例，10萬8584 死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診88萬7605例，4萬7238死。

亞洲累計確診50萬5458例，1萬5348死；中東地區累計確診37萬8407例，9213死；非洲累計確診12萬9527 例，3787死；大洋洲累計確診8533例，132死。

© 2020 AFP