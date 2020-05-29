川普下令嚴管社媒　引發批評聲浪

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（法新社華盛頓28日電） 美國總統川普今天簽署行政命令，試圖限縮推特和臉書等社群媒體公司在他們平台內容方面的免責權。批評人士抨擊此舉是政治報復行為，合法性可疑。

這道行政命令要求政府主管機關評估，網路平台對於數以億計用戶發出的內容，是否應享有免責保護權。

一旦施行，此舉會顛覆數十年慣例，將網路平台視為對用戶發出內容有潛在責任的「出版人」。

川普在白宮告訴媒體，他採取行動是因為大型科技公司「已擁有不受約束的權力，可以審查、限制、編輯、形塑、隱藏、更動一般民眾或廣大公眾之間任何型態的通訊。」

川普說：「我們不能讓這種情況繼續發生。」

社群媒體公司一直難以根除假消息，同時繼續對用戶開放平台。網路流傳大量未經證實的內容，促使各公司加強審查行動。

然而川普昨天對推特（Twitter）發泄怒氣，因為推特首度將他的兩則推文標註為「沒有根據」，提醒讀者要查證。當時川普的推文指稱郵寄投票將導致作假與「選舉舞弊」。

川普今天說：「在那些情況下，推特不再是中立的公共平台，他們成為一個帶有觀點的編輯。」

「而我想我們可以說其他公司也一樣，無論是看谷歌（Google）還是看臉書（Facebook），也許還有其他。」

川普今天簽署行政命令，試圖避開國會和法院，目的是改變1996年通過的「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條。根據第230條規定，互動式電腦服務的提供者或使用者，不應被視為第三方提供的內容出版人及發表人。

這表示對於用戶推文和臉書貼文，推特和臉書不會被當成出版人來規範。對於不當的內容，這些網路公司得以免責，同時也得以規範旗下平台上的內容，例如仇恨言論。

美國民權聯盟（ACLU）表示，川普的行政命令是「違憲的公然威脅，目的是懲罰那些觸怒總統的社群媒體公司」。

聖克拉拉大學（Santa Clara University）高科技法律研究所主任高德曼（Eric Goldman）說，這道命令「比較像是政治威脅而非修法」，「在法律上站不住腳」。

儘管川普的命令不會阻止網路平台節制內容，但可能會讓他們面臨一大堆官司，只要有人宣稱受到網路貼文傷害，網路平台恐怕就得對簿公堂。

美國聯邦傳播委員會（FCC）是負責執行這道行政命令的機關之一，民主黨籍委員羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）說：「社群媒體會令人感到泄氣，但這道行政命令不是解答，反而會讓FCC變成總統的言論警察。」

© 2020 AFP