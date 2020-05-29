川普揚言對示威者開槍 發文遭推特隱藏

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（法新社華盛頓28日電） 美國明尼阿波利斯市一名非裔男子近日遭警方壓頸致死，引發群眾連日激烈抗議，美國總統川普今天在推特發文，揚言開槍制止暴徒，但貼文隨後遭推特標示違反「讚頌暴力」規定。

推特日前才將2則川普推文標示為「沒有根據」，引發川普抨擊推特扼殺言論自由，並在今天簽署行政命令，要求政府機關評估推特等網路媒體對用戶發文應否享有免責保護，試圖削弱社群媒體對內容的審查權力。

美國明尼蘇達州首府明尼阿波利斯（Minneapolis）一名非裔男子佛洛伊德（George Floyd）25日遭警方壓頸致死，引發種族緊張，當地連日爆發群眾示威，州長華茲（Tim Walz）今天動用國民兵協助恢復秩序。

川普的推文寫道：「這些暴徒正讓佛洛伊德丟臉，我不會允許這種事發生。我剛剛與州長華茲通話，告訴他軍方隨時待命支援。如遇到任何困難，我們就會控制局面；而當搶劫開始，槍聲也將響起。謝謝！」

推特並未將川普推文移除，但加以隱藏，並在推文上方標示：「這則推文違反推特對於讚頌暴力行為的規則。不過推特已判定讓人們繼續存取該推文，可能符合公共利益。」（譯者：陳怡君/核稿：張正芊）

© 2020 AFP