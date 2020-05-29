操作洗錢躲避制裁 美控告28名北韓人和5名中國人

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（法新社華盛頓28日電） 美國司法部今天起訴28名北韓人和5名中國人，理由是他們操作洗錢網絡，將數十億美元資金在全球銀行間流通，以躲避對平壤的核子制裁。

根據一份向華府聯邦地區法院提交的起訴書，這個洗錢網絡在泰國、利比亞、奧地利、俄羅斯、中國和科威特透過250多家幌子公司處理25億美元以上資金，以躲避制裁、購買北韓所需物資及讓涉嫌人牟利。

法新社報導，多數被告與北韓被列入黑名單的朝鮮貿易銀行（Foreign Trade Bank）「秘密」分支網絡有關，包括朝鮮貿易銀行2名前總裁高哲萬（Ko Chol Man，音譯）和金宋義（Kim Song Ui，音譯），以及2名副總裁。

他們被控利用幌子公司，透過經由美國的金融網絡結算美元交易。依照美國對北韓的核子及貿易制裁，此舉對朝鮮貿易銀行和其他實體而言，均屬非法。

根據起訴書內容，在2013年迄今的密謀中，被告和共謀者「對往來銀行隱瞞朝鮮貿易銀行涉及美金支付一事，以欺瞞這些銀行處理支付事宜」。

在這段期間內，美方扣押約6300萬美元資金。一名美國官員表示，起訴書未提到北韓如何取得這筆錢，但北韓原本打算用這些錢購買奢侈品和供給核武計畫。

近幾年來，北韓領袖金正恩政權難以應付聯合國支持下、對多數貿易禁運和金融的嚴苛限制。北韓是因為蔑視國際要求它停止發展核武而受到制裁。

華盛頓特區法院代理檢察官薛溫（Michael Sherwin）聲明指出：「透過這份起訴書，美國已表明要打擊北韓非法進入美國金融體系能力的承諾，並限制其利用這些違法所得來強化非法大規模殺傷性武器的能力。」

就被告人數而言，這次起訴似是美國目前針對平壤最大的制裁相關案例。

不過它更像是一個「點名羞辱」的案例，因為沒有跡象顯示這些被起訴書指名的人能被逮捕或強制受審。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP