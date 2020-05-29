研究：糖尿病患染COVID-19 10%住院7天內病故

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（法新社巴黎28日電） 根據今天刊登在「糖尿病學」（Diabetologia）期刊的研究，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的糖尿病患，有1/10會在住院7天內死亡。

這些患者有2/3是男性，男女患者的平均年齡是70歲。該研究涵蓋1300多名患者。

研究人員發表聲明說：「糖尿病併發症與患者年齡愈高，都會增加死亡風險。」

聲明也說：「用來衡量肥胖程度的身體質量指數（BMI）愈高，也會升高插管接呼吸器的需求和死亡風險。」

然而，血糖控制不良並未影響患者的病情結果。

這項調查是針對在3月10日到31日、住進53家法國醫院的患者。

研究人員發現，近半數病患發生影響到眼睛、腎臟和神經等的「小血管病變」。

超過40%患者則發生與心臟、大腦和腿部相關的大血管併發症。

到了住院第7天，無論哪種併發症都會使死亡風險加倍。

75歲以上患者的死亡風險，是55歲以下患者的14倍。

到了住院第7天，1/5患者已插管使用呼吸器，1/10死亡。此時有近1/4患者已經出院。

這項研究證實，胰島素和其他緩和血糖的治療，並非COVID-19重症的風險因子，應該用來持續治療糖尿病患者。

其他主要風險因子還包括心臟病、高血壓和肺部疾病史。（譯者：陳怡君/核稿：陳政一）

© 2020 AFP