美國務卿：川普將採取行動 防中國學生當間諜

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓28日電） 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，美國將採取行動，以防中國學生涉及間諜活動。外界預料，美國總統川普即將宣布相關政策與措施。

美、中近來緊張關係升高，雙方在香港地位和新型冠狀病毒疫情等議題上交鋒。川普稍早表示，他將在明天召開記者會說明對中政策。

「紐約時報」報導說川普考慮驅逐數以千計中國研究生，蓬佩奧被問到此事時說，中國學生「不應該在我們的學校從事間諜活動」。

蓬佩奧告訴福斯新聞頻道（Fox News）：「我們知道我們有此挑戰。我相信川普總統會採取行動。」蓬佩奧不願透露明天是否會公布相關措施。

蓬佩奧說：「我們有責任義務，確保來這裡的學生是來讀書…不是代表中國共產黨做事。」

紐時報導說，川普政府考慮撤銷數以千計與中國軍方有關的中國研究生簽證。

此舉勢必會引發各大學批評聲浪，尤其他們的收入愈來愈仰賴外國學生的學費，而中國和印度學生占最大宗，且各校早已受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情停課嚴重影響。

亞裔美籍維權人士長久以來憂心，中國學生一旦遭到鎖定，勢必波及他們的社群，亞裔美國公民將遭遇不合理的懷疑眼光。

蓬佩奧被問到這方面的疑慮時說：「這不是紅色恐慌，也不是種族主義。中國人是很棒的民族。」

他說：「這像是蘇聯時代，這是一個對美國構成真正威脅的共產黨專制政權。」

© 2020 AFP