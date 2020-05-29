英超義甲確定複賽 歐洲五大聯賽動向一覽

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（法新社巴黎28日電） 繼已複賽的德甲及日前決定複賽的西甲後，英格蘭與義大利的足球迷今天也盼到英超與義甲複賽的好消息，歐洲五大職業足球聯賽僅法甲因疫情提前結束。以下是五大聯賽動向整理。

● 德甲

5月16日複賽的德甲是五大聯賽最先複賽的聯盟，尋求八連霸的榜首拜仁慕尼黑前天在空蕩蕩的客場擊敗老二多特蒙德後，積分差距已拉大為7分，拜仁也收下複賽以來的三連勝。

RB萊比錫、門興格拉德巴赫與勒佛庫森，則繼續力拚打進前四，爭取德甲剩餘兩席歐冠門票。

● 英超

英超宣布6月17日複賽，利物浦尋求30年來首冠之夢得以延續。利物浦在3月英超停賽前就與衛冕軍曼城拉開達25分積分差，只需再兩勝就能封王。

隨着大部分英超球隊都還有9輪賽事要踢，曼聯、狼隊、雪菲爾聯都想拉下老四切爾西。

● 義甲

義大利體育部長史巴達佛拉（Vincenzo Spadafora）今天宣布義甲6月20日複賽，並表示義甲也準備好萬一疫情復燃再次停賽的兩個備案。方案B是前段班球隊與後段班球隊直接打附加賽，決定冠軍與降級；方案C是本季直接宣告結束，根據最後一輪來底定名次。

義甲大部分球隊尚有12輪要踢，衛冕軍尤文圖斯只領先第二的拉齊奧1分積分，拉齊奧仍不放棄追求20年來的首冠。

● 西甲

西班牙政府批准西甲與西乙可從6月8日起複賽，西甲複賽首戰將是6月11日的塞維亞德比。

目前榜首巴塞隆納只領先居次的皇家馬德里2分積分。

● 法甲

法甲是五大聯賽里唯一因疫情提前結束賽季的聯盟。在4月28日確認賽季結束後，榜首巴黎聖傑曼直接封王，土魯斯與亞眠將降級法乙；但這兩軍不滿這樣的結局，打算向法國的行政法院上訴。

© 2020 AFP