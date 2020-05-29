賓州共和黨議員染疫沒說 民主黨人火大逼去職

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（法新社華盛頓28日電） 美國賓夕法尼亞州眾議會的共和黨籍議員今天面臨要他們辭職的呼聲，因為他們一名同黨議員的2019冠狀病毒疾病篩檢呈陽性反應，他們卻整整一周都未告知民主黨籍議員。

賓州眾議會的民主黨籍議員大發雷霆，因為他們和家人的健康受到威脅。有人稱呼眾議會共和黨領袖是「冷酷無情的騙子」，因為眾議會還在開會期間，他們卻隱瞞消息。

民主黨籍議員表示，隸屬共和黨的路易斯（Andrew Lewis）數日以來，都拒絕公布他的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢結果，領導階層也不願宣布。

民主黨人說，其他3名與路易斯有接觸的共和黨議員，最終都被隔離，但那已是在他們與民主黨議員一起在眾議會開過幾次會及參加委員會會議之後。

民主黨議員席姆斯（Brian Sims）得知路易斯的診斷結果後，27日晚間透過影片發言，看得出來相當憤怒。他說：「在那段時間，他們知道篩檢呈陽性反應。他們通知了彼此，卻沒有通知我們。」

席姆斯補充道，共和黨人隱瞞了診斷結果，因為他們擔心這和他們所謂「與他人互動是安全的」、重返工作崗位是安全的說法相互衝突。

路易斯發布聲明表示，他在20日得知篩檢呈陽性反應後，便立即隔離，但為了隱私而未宣布。

路易斯直到5月14日都有出席眾議會會議，眾議會共和黨領袖建議一些曾與路易斯接觸的共和黨議員自我隔離，卻什麼也沒告訴民主黨議員。

席姆斯及其他民主黨人呼籲共和黨籍的眾議會議長特爾載（Mike Turzai）等人辭職，理由是他們疏於揭露路易斯的病毒檢測結果。

© 2020 AFP