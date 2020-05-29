金氏世界紀錄最長壽男性過世 英人瑞享嵩壽112歲

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（法新社倫敦28日電） 金氏世界紀錄認證的世上最長壽男性、英國人瑞魏頓（Bob Weighton）今天因罹癌辭世，享嵩壽112歲。

魏頓家人證實，曾經從事教育和工程工作的魏頓，今天上午在睡夢中「安詳」辭世。

前紀錄保持人日本人瑞渡邊智哲（Chitetsu Watanabe）今年2月23日過世後，魏頓經金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證，獲得世界最長壽男性的頭銜。

魏頓家人發表新聞稿表示：「魏頓家族沈痛地宣布我們摯愛的魏頓與世長辭。他是我們所有人的典範，他一生對世界各地的人深感興趣，並和他們打交道。」

「他交友廣闊，生前不但對政治、神學、生態學等領域有所涉獵，也經常談論這些議題。」

魏頓1908年3月29日出生於英格蘭北部的約克郡，死後留下3名子女，10名孫子女和25名曾孫。

日本人瑞渡邊智哲今年2月以112歲高齡過世後，魏頓經由金氏世界紀錄資深老人醫學顧問楊恩 （Robert Young）認證，正式成為世界上最長壽的男性。

南非人瑞布隆（Fredie Blom）聲稱在本月慶祝116歲大壽，但他的年紀尚未獲得金氏世界紀錄的認證。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2020 AFP