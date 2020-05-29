雷諾裁員近1萬5000人 因應銷售衰退和組織重整

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（法新社巴黎29日電） 法國汽車大廠雷諾（Renault）今天表示，公司將裁汰近1萬5000個職位，其中包括核心法國營運的4600個工作，以因應銷售衰退和轉型生產電動車。

雷諾臨時執行長德波斯（Clotilde Delbos）在聲明中表示：「在不確定性和複雜性的情況下，這項計畫對於確保可長可久的業績攸關重大。」

雷諾計畫3年內削減行政管理費用達20億歐元（約新台幣666億元）。雷諾昨天向勞方代表公布這項削減成本計畫。

雷諾表示，旗下法國4座工廠將關閉或重整，而位於巴黎西北部的弗蘭廠（ Flins）將自2024年起停產掀背電動車Zoe。

雷諾還將在法國以外的地區裁汰1萬個職位，摩洛哥和羅馬尼亞的擴張計畫如今喊停，俄羅斯計畫則在審查中。

整體來說，未來4年，雷諾產量將從目前的4百萬輛減少至330萬輛。

德波斯表示：「我們想要創造規模經濟，恢復我們整體獲利能力，確保我們在法國和國際的發展。」

雷諾前董事長兼執行長戈恩（ Carlos Ghosn）2018年被捕震驚各界，也暴露出雷諾和日本盟友日產汽車（Nissan）與三菱汽車（Mitsubishi）之間長久以來的嫌隙。

戈恩被捕後，他的雷諾接班人波洛黑（Thierry Bollore ）幾個月後也被迫去職。雷諾網羅前米其林集團（Michelin）執行長盛納德（Jean-Dominique Senard）出任董事長，規畫公司新路線和修補破裂的聯盟關係。

盛納德今天在聲明說：「規畫中的變革是確保公司永續經營的基礎。」雷諾已找來前福斯汽車集團（Volkswagen）主管梅奧（Luca de Meo）擔任執行長，但由於競業禁止條款的關係，7月才能赴任。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2020 AFP