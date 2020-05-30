富比世2020運動員收入排行榜 費德瑞高居首位

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（法新社紐約29日電） 富比世（Forbes）雜誌公布2020年全球運動員收入排行榜，網球巨星費德瑞（Roger Federer）稅前收益達1億630萬美元，首度高居榜首。

富比世1990年首次公布運動員收入排行榜，生涯至今共摘下20座大滿貫金杯的瑞士傳奇費德瑞，是第一位在榜上居首的網球員。

過去12個月，費德瑞比賽出場費多達1億美元，代言收入則有630萬美元。他之前最佳排名是2013年的第2 名。

第2至4名都是足壇好手，分別為「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo，1億500萬美元）、梅西（Lionel Messi，1億400萬美元）、內馬爾（Neymar，9550萬美元）。

排名第5、6、7的則是NBA巨星詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）及杜蘭特（Kevin Durant），分別賺進8820萬美元、7440萬美元和6390萬美元。

15次高球大賽贏家老虎伍茲（Tiger Woods）以6230萬美元排在第8。職業美式足球NFL四分衛柯森斯（Kirk Cousins）與溫茨（Carson Wentz）分別以6050萬美元和5910萬美元分居第9、10名。

© 2020 AFP