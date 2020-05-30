希臘6月15日開放機場 首波先迎29國旅客

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（法新社雅典29日電） 希臘政府今天表示，將自6月15日旅遊旺季展開時，重新開放雅典與第撒隆尼基（Thessaloniki）的國際機場，擁抱來自29國的旅客。

根據希臘觀光部的聲明，16個歐洲聯盟國家的旅客，包括德國、奧地利、丹麥、芬蘭、捷克共和國、波羅的海國家、賽普勒斯、馬爾他共和國等，將允許入境希臘。

但2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重災區，像是法國、西班牙、英國與義大利，並未在開放之列。

歐盟以外國家，瑞士、挪威與鄰近希臘的巴爾幹半島國家，像是阿爾巴尼亞、塞爾維亞與北馬其頓，也將從6月15日起開放從希臘主要機場入境。

開放名單還包括澳洲、日本、以色列、黎巴嫩、中國、紐西蘭與南韓。

希臘觀光部表示，當地方機場也重新開放時，還會在7月1日以前增加開放入境的國家名單。

這份名單是以各國的流行病學概況為基礎所擬定；部分旅客可能須接受隨機病毒采檢。

希臘自本月4日起逐步鬆綁防疫封鎖措施，飯店也將從下個月開始恢復正常營業。

和許多歐盟國家相比，希臘的疫情較輕微，截至目前官方數據為2906人感染、175人病故。

觀光業占希臘國內生產毛額（GDP）比重約20%，相關業者希望至少能在夏季挽回一些收益。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP