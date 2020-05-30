新加坡防疫街頭空蕩 水獺闖私人池塘吃魚引眾怒

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社新加坡30日電） 新加坡為了防疫在4月開始要求民眾待在家中，未料許多水獺趁機上街閑晃，更闖入私人池塘活吞錦鯉。水獺引起的騷動掀起正反罵戰，驚動總理李顯龍呼籲人類和動物繁榮共處。

防疫限制措施期間的新加坡，街道上一片空蕩蕩，同時可見水獺成群前往購物中心閑晃、穿過醫院大廳，甚至跑到私人池塘偷抓昂貴的錦鯉飽食一頓，類似的囂張行徑日益頻繁。

水獺「把別人家當自己家」最顯着的事件，就是突襲前新加坡藝人劉琦開的水療中心，她的水療中心因為疫情而處於關閉狀態，但水獺不僅大膽闖入，還吃了池塘中的數條錦鯉，甚至還有一條身價數萬美元的金龍魚。

劉琦在臉書（Facebook）發文並附上「犯罪現場」一片狼藉的照片，感嘆地以「大屠殺」比喻水獺偷魚吃的行為。劉琦向媒體表示，可能就是因為水獺知道沒人在，所以就更加肆無忌憚。

這件事引起民眾爭辯，是否要做點什麼來阻止水獺到處「鬧事」，有人投書到當地媒體，要求使用汽笛喇叭和橡膠子彈來嚇阻水獺，引發廣泛討論。

一封投書到「海峽時報」（Straits Times）的信件指出：「我們從未鼓勵野豬進到市區，就算是水獺也不能仗着長得可愛就不受限制。」這番說法引發部分人士高喊要捕殺這些動物。

但一些反對人士不接受這種作法，有民眾說道：「我實在不明白誰會不喜歡它們，它們真的好可愛。」

總理李顯龍昨天也加入這場辯論，他在臉書貼出一張在疫情前所拍攝的水獺照片，內文寫道：「我們不僅只是專註於捍衛『領域』，還必須找到跟當地動植物繁榮共處的方法。」（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP