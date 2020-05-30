美國佛州迪士尼世界 7月11日重新開園

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（法新社邁阿密29日電） 美國佛羅里達州官員今天說，迪士尼世界（Disney World）將在7月11日重新開放，遊客只要維持社交距離和戴口罩，就能再跟米老鼠合照。海洋世界與環球影城則在6月上旬重啟。

佛羅里達州橘郡（Orange County）郡長戴敏斯（Jerry Demings）說：「迪士尼世界和海洋世界（Sea World）已經獲得重新開園的批准。」這些主題樂園都位於橘郡城市奧蘭多（Orlando）。

戴敏斯指出，佛羅里達州已批准，海洋世界預計6月10日重新開放，迪士尼世界則為7月11日。

迪士尼世界分階段重啟，7月11日當天開放「神奇王國」（Magic Kingdom）和「動物王國」（Animal Kingdom），7月15日開放「艾普科特中心」（Epcot）主題公園。

同樣位於奧蘭多的環球影城（Universal Studio），6月5日重新開放計畫也已獲得批准。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊全球，為了防堵疫情擴散，上述這些樂園都在3月中旬緊急關閉。（譯者：陳怡君/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP