防疫封鎖數星期後 歐洲第一架包機飛往中國

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（法新社法蘭克福29日電） 歷經長達數周的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫封鎖措施後，搭載約200名歐洲企業員工與家眷的第一架包機，今天晚間從德國交通樞紐重鎮法蘭克福啟程飛往中國天津。

德國福斯汽車（Volkswagen）旗下奧迪（Audi）品管部門員工包斯（Berned Poth）說，抵達當地時，「我們預期會經歷漫長的檢查、量體溫、冠狀病毒檢測、抗體檢測，接着必須隔離14天」。

包斯跟其他上機的旅客一樣，早在2月就從中國返回德國，之後北京當局就禁止外國旅客入境。這架包機由德國漢莎航空（Lufthansa）執飛。

中國的防疫措施預計會非常嚴格，包斯指出，首架包機乘客在抵達目的地天津並轉往北京後，可能會面臨第2次14天隔離。

中國政府本周才剛決定放寬限制，允許每周可有407架航班入境中國。但即便從6月起入境中國航班增長至3倍，仍只是疫情爆發前每周大約9000架航班的一小部分。

從法蘭克福飛往上海的第2架包機預計6月3日啟程。

中國德國商會（German Chamber of Commerce in China）首席代表希爾德布蘭特（Jens Hildebrandt）本周稍早告訴法新社：「我們耗費3周來協調首架包機。從現實層面來說，如果每兩周有一班能飛，會是件好事。」（譯者：陳怡君/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP