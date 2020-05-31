全球新冠肺炎確診逾607萬例 近37萬人不治

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（法新社巴黎31日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間31日11時（台灣31日晚間7時），全球至少36萬9086人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾607萬5070例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有250萬2600人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計10萬3781人病故，累計確診數達177萬384例，至少41萬6461人康復。

英國的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計3萬8376人病故，確診達27萬2826例。

其他疫情重災區還包括義大利（3萬3340死，23萬2664例確診）、巴西（2萬8834死，49萬8444例確診）、法國（2萬8771死，18萬8625例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3001例確診。

從區域來看，歐洲累計確診214萬4927例，17萬7780死；美國和加拿大累計確診186萬545例，11萬916死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診98萬5276例，5萬631死。

亞洲累計確診53萬7209例，1萬6134死；中東地區累計確診39萬7419例，9374死；非洲累計確診14萬1136例，4056死；大洋洲累計確診8565例，132死。（譯者：陳政一）

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