川普延後舉行G7峰會 擬邀俄韓等國與會

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（法新社華盛頓30日電） 美國總統川普今天表示，原定6月底登場的七大工業國集團（G7）高峰會將延至秋天舉行，並邀請俄羅斯和韓國等國家與會。

川普在總統專機空軍一號（Air Force One）上對記者說：「我不認為G7能完整呈現全球當前情勢。這是一個非常過時的國家團體。」

他說，他有意邀請俄羅斯、韓國、澳洲和印度與會，於秋天舉行擴大峰會。

川普補充說，高峰會可能將在9月登場，在聯合國大會（UN General Assembly）前後舉行。

英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國組成的G7每年都會舉行高峰會，針對國際經濟合作進行討論。

美國是今年G7輪值主席，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情打亂於總統專屬度假地大衛營舉行實體峰會的計畫後，原本6月底要改用透過視訊開會。

然而，川普上周暗示仍可能舉行大型實體峰會，且「主要」在白宮舉行，也「可能有部分在大衛營」。

美國政治新聞機構Politico昨天報導，德國總理梅克爾（Angela Merkel）以整體疫情情勢為由，婉拒前往華府與會。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP