新型冠狀病毒肆虐全球 逾36.6萬人不治

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（法新社巴黎30日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間30日19時（台灣31日凌晨3時），全球超過36萬6581人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治，確診逾599萬590例。

疫情已擴散至196個國家及地區，至少249萬1400人如今已被視為康復。

法新社搜集各國當局與世界衛生組織提供的數據做出統計。但上述數字恐只反映實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測出現癥狀或最嚴重病例。

自格林威治標準時間29日19時以來，全球各地新增4517人染疫不治，12萬5445人確診感染。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計10萬3353人病故，確診達175萬8304例。

英國是死亡人數僅次於美國的災情慘重國家，境內累計3萬8376人病故，確診達27萬2826例。

疫情重災國還包括義大利（3萬3340死，23萬2664例確診）、法國（2萬8771死、18萬8625例確診）、巴西（2萬7878死，46萬5166例確診）。

中國（不含港澳）境內目前通報4634死和8萬2999例確診，7萬8032人已康復。

目前歐洲累計確診213萬5170例，17萬7595死；美國和加拿大累計確診184萬8465例，11萬488死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診93萬7284例，4萬9089死。

亞洲累計確診52萬6070例，1萬5885死；中東地區累計確診39萬4899例，9374死；非洲累計確診14萬155例，4018死；大洋洲累計確診8555例，132死。

© 2020 AFP